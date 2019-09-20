​Пойманную в Сургуте мошенницу отправили в Белоруссию

Генеральная прокуратура Российской Федерации выдала в Республику Беларусь гражданку, которая была задержана по подозрению в мошенничестве в апреле 2019 года в Сургуте.

Женщина находилась в розыске с октября 2018 года в связи с совершением мошенничества в крупном размере. В результате ее преступных действий шести жителям города Поставы был причинен ущерб на общую сумму 396 тыс. российских рублей.

«По результатам экстрадиционной проверки, проведенной прокуратурой округа, Генеральная прокуратура Российской Федерации в июле 2019 года удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче злоумышленницы», — отметили в прокуратуре по Югре.