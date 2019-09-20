​В Югре начался первый открытый форум театральных режиссеров

В Лянтор приехали лучшие постановщики самодеятельных театров округа. Открытие мероприятия состоялось 19 сентября в лянторском Центре физической культуры и спорта «Юность». Участниками форума стали режиссеры различных городов округа. В качестве почетных гостей мероприятия были приглашены мэтры сценического искусства – режиссер московского театра «Современник» Михаил Али-Хусейн и педагог по технике речи ГИТИСа Вера Смоляницкая, они провели мастер-классы для участников съезда.

«Это редкий случай, когда региональные чиновники относятся по-особому к любительскому театру. В России, к сожалению, это нетипично», – поделился Михаил Али-Хусейн.

Форум призван привлечь внимание властей к проблеме развития и поддержки театрального искусства в Югре, так как не во всех городах округа администрация имеет возможность спонсировать любительские театральные коллективы. Режиссерам приходится искать средства самостоятельно. Например, постановщик ханты-мансийского театра-студии «Дельтаплан» Зинаида Торопова предлагает родителям своих учеников оплатить поездку в соседние города, чтобы и там показать свои спектакли.

«Родители поддерживают нас. Я думаю, что в этом есть и наша заслуга: мы объясняем, что ребенок должен выходить из своей «скорлупы», увидеть другие коллективы, ведь каждый конкурс – это новая атмосфера, новое веяние и, как режиссер, я нахожу для себя что-то новое. Я учусь, и вместе со мной учатся мои дети», – рассказала Зинаида Торопова.

В Сургуте интерес к театру остается высоким. По словам руководителя театральной студии «Кулисы» Игоря Кутькова, люди не только хотят быть зрителями, но и охотно соглашаются учиться актёрскому мастерству.

Заместитель начальника управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района Роман Завьялов пообещал, что форум планируется проводить ежегодно при поддержке Департамента культуры округа.