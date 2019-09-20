​Райффайзенбанк выдает 40 процентов кредитов онлайн

В период с января по июль 2019 года более 40 процентов потребительских кредитов были выданы клиентам с использованием Райффайзен-Онлайн. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост доли онлайн-канала в привлечении клиентов стал результатом значительных изменений, произошедших в витрине кредитных продуктов онлайн-банка. В мае этого года в Райффайзен-Онлайн стала доступна функция обмена документами с цифровой подписью. Теперь клиенты могут подтвердить доход и обновить персональные данные, не приходя в банк. Данные клиента при заполнении заявки подтягиваются автоматически, а предварительное решение по выдаче кредита или кредитной карты принимается в течение нескольких минут.

«Наши клиенты все чаще выбирают Райффайзен-Онлайн для получения кредитных продуктов. Это удобно и быстро. В ближайшее время в нашем мобильном банке станет еще больше важных и удобных функций и сервисов», — рассказала Варвара Курникова, начальник отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка.

Ранее Райффайзенбанк сообщал о том, что Райффайзен-Онлайн вошел в пятерку лучших онлайн-банков по версии MarksWebb.