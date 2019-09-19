​Анатолий Сименяк участвует в работе координационного совета в Урае

Работа координационного совета представительных органов Югры проходит в Урае 18-19 сентября.

В составе делегации председатель Думы Сургутского района побывал на значимых объектах городской инфраструктуры, в образовательном учреждении и на предприятии «Урай нефтепромысловое оборудование – Сервис». Затем Анатолий Сименяк принял участие в работе круглого стола. Темой обсуждения стала безопасность дорожного движения в Югре. В одном из посланий Президента РФ, тема безопасности дорожного движения была обозначена в качестве «важнейшего направления государственной политики»: об этом напомнил в своём обращении к участникам круглого стола председатель окружной Думы Борис Хохряков.

Напомним, основная задача координационного совета – изучение и распространение опыта работы представительных органов в решении вопросов местного значения, в том числе нормативного обеспечения деятельности власти на местах. То есть, на заседаниях совета рассматриваются вопросы, актуальные для всех муниципальных образований Югры. В Урае Анатолий Сименяк принимает участие в обсуждении таких тем как укрепление материально-технической базы учреждений образования, поддержка региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, сохранение и укрепление семейных ценностей, развитие технических видов спорта, строительство дорог.

В прошлом году подобное мероприятие прошло и в Сургутском районе. Тогда принимающей стороной впервые выступила районная Дума.