​Глава Росгвардии посчитал, что Устинова нужно осудить условно, а за «угрозы» семьям силовиков в твиттере – увеличить срок

Актеру Павлу Устинову вполне хватило бы условного срока на год, считает глава Росгвардии Виктор Золотов. А вот блогера Владислава Синицу, который уже получил пять лет тюрьмы за твит, в котором он якобы призывал к расправами над семьями силовиков (на самом деле это очень сомнительное заключение), следовало бы «еще 3,5 года добавить», считает главный Росгвардеец. «Я считаю, что он малым сроком отделался. И слава богу, что он нам не попался», – цитирует Золотова «Радио Свобода».

Впрочем, многие россияне не разделяют точку зрения силовика на то, что невиновному человеку нужно давать вместо реального срока условный – в настоящий момент в защиту Устинова выступили сотни представителей разных профессий, а также больше 130 тысяч людей на платформе Change.org. Завтра, 20 сентября, в Мосгорсуде будет рассмотрено ходатайство Генпрокуратуры об освобождении актера из СИЗО, а сам приговор будет обжалован защитой.