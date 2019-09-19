​Неочевидные плюсы ювелирного бренда «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Все мы являемся клиентами компаний, которым доверяем и стремимся найти проверенные временем бренды.

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» создает для своих любимых клиентов шедевры ювелирного искусства, благодаря которым бесценные моменты счастья обретают свои символы.

«Покупка ювелирных украшений — это целый комплекс услуг, который на всех этапах — выбора, покупки и послепродажного обслуживания, должен оставляют только положительные эмоции» — уверены специалисты компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты».

Для этого в каждом из более 120 салонов компании, во многих странах Мира соблюдаются строгие правила брендбука — стиль одежды, поведение продавцов-консультантов, а также создана своя школа торговли, которая обучает профессионалов с глубокими познаниями геммологии и в других областях связанных с добычей, производством, продажей и эксплуатацией ювелирных украшений.

Помимо этого, гарантии «ЭПЛ. Якутские бриллианты» стали для клиентов компании надежной защитой от любых непредвиденных ситуаций, а опытные ювелиры работающие во многих салонах компании справятся с самой сложной задачей.

Все это, вкупе с щедрой бонусной программой, позволяющей получать скидку до 67%, стало причиной для миллионов клиентов компании неизменно делать выбор в пользу украшений «ЭПЛ. Якутские бриллианты».

Присоединяйтесь к большой и счастливой семье клиентов ЭПЛ посетив ювелирный салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 или на официальном сайте: https://epldiamond.ru

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