​Генпрокуратура попросила Мосгорсуд выпустить актера Павла Устинова

Генпрокуратура обратилась в московский городской суд с просьбой выпустить актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за якобы нанесенный омоновцу вывих плеча. Приговор пока не вступил в силу, поэтому Устинов все еще находится в СИЗО. В его поддержку выступили сотни коллег по актерскому цеху, а также священники, учителя и многие россияне, которые подписали соответствующую петицию на change.org.

Мосгорсуд рассмотрит ходатайство прокуратуры завтра, 20 сентября. Сам Устинов будет принимать в нем участие через видеосвязь.

По предыдущей версии обвинения, Устинов был провокатором на несанкционированном митинге 3 августа. Правоохранители настаивали на том, что актер выкрикивал политические лозунги и подстрекал окружающих к беспорядкам, а когда его задерживали, он оказал сопротивление и вывихнул плечо одному из омоновцев.

Однако на видео, которое защита просила принять в качестве доказательства, было видно, что Устинов просто стоял на площади, после чего его смяли несколько омоновцев, которые по ходу дела упали, и один из них пострадал. Это видео разошлось по сети и стало поводом для масштабного недовольства общественности неправосудным приговором.