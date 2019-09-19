Александр Моор заявил, что тюменская сельхозпродукция достойна даже зарубежного потребителя

Во время торжественной церемонии открытия IX Межрегиональной агропромышленной выставки УФО в Екатеринбурге, губернатор Тюменской области Александр Моор, выступил с речью, в которой призвал местных жителей приобретать тюменскую продукцию.

«Посещая такие выставки, видишь, как динамично развивается наше сельское хозяйство, насколько технологичным и инвестиционно привлекательным становится агропромышленный комплекс. В Тюменской области за последние пять лет в сельском хозяйстве реализовано крупных инвестпроектов на общую сумму более чем 60 миллиардов рублей», – подчеркнул глава региона.

Всего же участниками выставки стали 35 тюменских компаний по производству сельхозпродукции и продуктов питания.

Губернатор также отметил, что во всех регионах Уральского федерального округа выпускается очень много молочной, мясной и другой продукции, а большинство агропредприятий и производителей продуктов питания уже задумываются о выходе на межрегиональные и зарубежные рынки.

«С учетом технологического перевооружения, которое прошли наши предприятия, это очень хорошая тенденция. При этом необходимо предугадывать вкусы потребителей, выходя на рынки с оригинальными новинками. Нам не стыдно предложить свою сельхозпродукцию как российскому, так и зарубежному потребителю», — заявил Александр Моор.