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​«Диссернет» нашёл среди российских ректоров 64 плагиатора. Как с этим в Югре

Вольное сетевое сообщество «Диссернет» изучило работу 676 вузов России и нашло среди их ректоров 64 плагиатора, 32 «диссеродела» (причастных к защите некачественных научных работ), а также 31 автора некорретных научных статей. Таким образом, делают вывод в «Диссернете», примерно каждый пятый ректор в России «имеет отношение к нарушению академической этики».

Хорошая новость в том, что в этом списке не фигурируют главы югорских вузов: СурГУ, СурГПУ, ЮГУ и НГУ в докладе не присутствуют.

Географически ближайший ректор, попавший под пристальное внимание «Диссернета» – это руководитель Тюменского Государственного медицинского университета Ирина Медведева. Она была квалифицирована общественниками как «диссеродел»: три из четырех недоброкачественных работ, которые были защищены под ее научным руководством, имели некорректные заимствования из других трудов под ее же руководством. Таким образом она получила девятое место в списке «Худших ректоров ведомственных вузов».

Стоит отметить, что скандалы вокруг персоны Ирины Медведевой в Тюмени идут достаточно давно: ее работу критиковал бывший губернатор Владимир Якушев до ухода на министерский пост, сотрудники вуза неоднократно писали открытые письма на имя главы региона и Минздрава с негативными подробностями происходящего в университете.


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Сегодня в 10:09, просмотров: 130, комментариев: 0


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