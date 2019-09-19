​Жительнице Югры грозит до 15 лет тюрьмы за убийство сожителя

В Лангепасе 35-летнюю женщину могут посадить на срок от 7 до 15 лет за совершение убийства – обвинительное заключение по этому делу передано в суд. Следствием установлено, что 12 мая 2019 года женщина, будучи пьяной, поссорилась со своим сожителем. В ходе перепалки она ударила его ножом, от чего мужчина скончался.

«По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу», – сообщает пресс-служба Следственного управления Югры.

Напомним, похожий случай произошел в Лангепасе в марте: тогда женщина так же убила бывшего мужа ножом. Правда, вместо тюрьмы ее ждет психиатрическая больница.