​Владимир Богданов успокоил журналистов по поводу цен на нефть: «Всё будет хорошо»

Гендиректор Сургутнефтегаза Владимир Богданов не стал делать прогнозы относительно цен на нефть после бомбежки добывающих мощностей в Саудовской Аравии. «Сложно прогнозировать. Такие вещи тяжело прогнозировать, невозможно. Думаю, все будет хорошо», – сказал он в кулуарах идущего в эти дни «Тюменского нефтегазового форума». Для российских нефтекомпаний все действительно пока идет хорошо: на фоне роста цен на нефть, вызванных проблемами саудитов, акции Сургутнефтегаза выросли на 1,7 процента, Роснефти – почти на пять процентов, Лукойла – чуть более чем на три процента.

Кроме того, Богданов ответил на вопрос относительно потенциального выкупа Сургутнефтегазом собственных акций: «Это вы все придумали». Ранее (в кулуарах дальневосточного форума) главный нефтяник Югры опровергал предположения о том, что его компания выделит часть из своих триллионных депозитов на торговлю акциями или крупные инвестиции.

«Тюменский нефтегазовый форум» проходит в десятый раз. В нем участвуют более 3,2 тысяч человек, среди вип-гостей мероприятия: министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, помощник главы администрации президента Кирилл Молодцов, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, депутат Госдумы от Югры Павел Завальный.