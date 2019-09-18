​Александр Моор похвалил «Тюменский нефтегазовый форум» за инвестиции, поблагодарил Владимира Богданова и рассказал планы газификации региона

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал проходящий в эти дни юбилейный «X Тюменский нефтегазовый форум» одним из факторов успеха инвестиционной политики региона. Об этом он заявил в своей вступительной речи на открытии первой панельной дискуссии этого масштабного мероприятия.

«В целом за последние десять лет объем инвестиций в Тюменской области вырос в 2,7 раза. Регион регулярно оказывается в лидерах национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. Значительный вклад в достижение этих показателей внесли такие отрасли промышленности, как нефтегазохимия, нефтепереработка, нефтегазовое машиностроение. Не последнюю роль в создании инвестиционного климата и стимулировании промышленного производства сыграл наш Тюменский нефтегазовый форум», – рассказал губернатор.

В своей речи он также отметил роль постоянных партнеров форума и области в целом, среди которых отдельно выделил Сургутнефтегаз и лично его гендиректора Владимира Богданова. До начала панельной дискуссии Александр Моор в компании с несколькими вип-гостями (помимо Богданова там были, в частности, министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, помощник главы администрации президента Кирилл Молодцов, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, депутат Госдумы Павел Завальный) осмотрел экспозицию форума, в том числе и стенд главной сургутской компании, где ее представители рассказали о новом экологическом оборудовании.

В ходе панельной дискуссии о будущем газовой отрасли Александр Моор подробно рассказал о планах газификации Тюменской области. Благодаря первому в своем роде соглашению, подписанному между регионом, Федеральной антимонопольной службой и компанией «Газпром межрегионгаз север», до 2023 года в газификацию области будет вложено суммарно 2,6 млрд рублей. На эти деньги проведут 1000 км газопроводов, что приведет к обеспечению голубым топливом 98 процентов домовладений региона.