​В Тюмени состоялось открытие выставки «Нефть и газ. Топливно-энергетический комплекс»

В Тюмени в рамках нефтегазового форума открылась 22-я специализированная выставка «Нефть и газ. Топливно-энергетический комплекс». Выставка пройдет с 17 по 20 сентября. Губернатор Тюменской области Александр Моор поприветствовал участников и отметил, что нефтегазовая сфера по-прежнему является одним из самых важных направлений в округе.

«Более 60 крупных и средних промышленных предприятий специализируются на серийном выпуске продукции для ТЭК. Среди них не только российские компании, но и иностранные, которые несколько лет назад оценили перспективы нашего рынка и создали здесь свои производства. Кроме того, в Тюмени сосредоточены и образовательные учреждения, занимающиеся подготовкой специалистов для нефтегазовых компаний», – подчеркнул Моор.

Главной особенностью Тюменской области является то, что на одной территории находятся заказчики, проектировщики и производители нефтегазовой отрасли. Губернатор пожелал участникам выставки новых инновационных решений, надежных контактов и выгодных контрактов.