​У двух югорчан в машине обнаружили больше 240 грамм наркотиков

В Югре сотрудники правоохранительных органов задержали автомобиль, в котором находились 33-летняя жительница Советского района и 42-летний житель Югорска. В ходе досмотра у них обнаружили неизвестное порошкообразное вещество.
«Согласно проведенной экспертизе, вещество является синтетическим наркотическим средством общей массой порядка 240 граммов, что является особо крупным размером», — пояснили в ОМВД по Советскому району
Впоследствии был обнаружен еще и тайник-закладка с порошкообразным веществом светлого цвета, которое также является наркотическим средством массой около 5 грамм.
Против нарушителей возбуждено уголовное дело.
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