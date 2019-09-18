​У двух югорчан в машине обнаружили больше 240 грамм наркотиков

В Югре сотрудники правоохранительных органов задержали автомобиль, в котором находились 33-летняя жительница Советского района и 42-летний житель Югорска. В ходе досмотра у них обнаружили неизвестное порошкообразное вещество.

«Согласно проведенной экспертизе, вещество является синтетическим наркотическим средством общей массой порядка 240 граммов, что является особо крупным размером», — пояснили в ОМВД по Советскому району

Впоследствии был обнаружен еще и тайник-закладка с порошкообразным веществом светлого цвета, которое также является наркотическим средством массой около 5 грамм.

Против нарушителей возбуждено уголовное дело.