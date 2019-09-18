​В Югре сотрудникам ЖКХ выплатили задержанную заработную плату в размере миллиона рублей

В Березовском районе работникам МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство гп. Березово» после обращения в прокуратуру выплатили задержанную заработную плату. Было установлено, что на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы за июль 2019 года 24 работникам в размере одного млн. рублей.

«С целью восстановления трудовых прав граждан прокурор района направил в суд заявления о принудительном взыскании с работодателя начисленной, но своевременно не выплаченной заработной платы», — отметили в пресс-службе Прокуратуры по Югре.

Отметим, что к моменту написания, задолженность по заработной плате работникам погашена в полном объеме.