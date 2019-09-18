​Великолепная Якутия в коллекции «Blossom»

Творя шедевры ювелирного искусства, ювелиры и огранщики компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» прошли огромный путь, длиною в 25 лет, большую часть времени создавая ювелирные украшения с бриллиантами.

Зародившаяся в Якутии компания ЭПЛ и ее специалисты продолжают черпать вдохновение в богатстве родного края и не случайно, что невероятно красивая коллекция «Blossom» с полудрагоценными камнями началась с фирменного камня Якутии, хромдиопсида, получившего за свой насыщенный зеленый цвет название — «якутский изумруд».

Наполняя образ невероятной энергетикой земли народа Саха, украшения с хромдиопсидом обладают поистине магической способностью преломлять свет, то взрываясь миллионами искр, то наливаясь роскошной красотой изумруда.

Коллекция «Blossom» от компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» стала первой полноценной коллекцией, которая познакомила миллионы людей с «якутским изумрудом», позволив включить украшения с ним в свой повседневный образ.

Станьте обладателем украшения с хромдиопсидом, посетив ювелирный салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38, или на официальном сайте.

Присоединяйтесь и следите за акциями и розыгрышами в инстаграм.