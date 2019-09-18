​Автолюбителям подсказали, как не платить штрафы ГИБДД

Чтобы избежать выплаты штрафов в ГИБДД, водители теперь смогут пройти процедуру личного банкротства. Об этом пишет «Российская газета». Данный законопроект уже был рассмотрен в Правительстве.

Стоит отметить, что подобные нововведения помогут избавиться от долгов лишь тем людям, которые находятся в тяжелой финансовой ситуации. Однако объявить себя банкротом будет не так уж просто. Для начала у заявившего о банкротстве гражданина проверят все имущественное состояние. Все, что можно будет взыскать в счет погашения долгов, будет взыскано, но от уплаты оставшейся части долга он окажется освобожденным.

За последний год в России признали банкротами 411,8 тысячи человек, которых освободили от долгов на общую сумму 153,7 миллиарда рублей.