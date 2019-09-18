​В Березовском районе мужчину посадят за изнасилование на три с половиной года

20-летнего мужчину из Березовском районе осудили за изнасилование девушки. Ему назначили наказание в виде трех с половиной лет лишения свободны в колонии общего режима.

По данным следствия, виновный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на жительницу Березовского района. Он избил и надругался над женщиной, после чего скрылся с места преступления.

«Злоумышленник был задержан спустя непродолжительное время сотрудниками полиции. По ходатайству следователя Березовского межрайонного следственного отдела весь период следствия обвиняемый находился под стражей», – сообщает пресс-служба Следственного управлению Югры.