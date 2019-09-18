​Тюмень стала лидером в России по качеству работы общественного транспорта. В Сургуте все не так хорошо

Тюмень возглавила рейтинг крупных городов России по качеству работы общественного транспорта. Жители оценили работу городских транспортных компаний на 8,2 балла из 10, что на 1,6 балла выше среднероссийского показателя. Такой результат показало исследование, проведенное аналитиками Domofond.

В рейтинге участвовало 200 крупнейших городов страны, а общее число респондентов составило 90 тысяч человек. В среднем по России работу общественного транспорта оценили в 6,6 балла, что на 0,2 балла ниже, чем в прошлом году.

Лидерами в рейтинге аутсайдеров стали два города Ростовской области (Шахты и Каменск-Шахтинский) и Киселевск, находящийся в Кемеровской области.

Сургут же в общем списке городов занял 53 место с результатом в 7,1 балла. В прошлом году этот показатель был чуть выше (7,7 балла).

Напомним, что с первого октября сургутские автобусы начнут переходить на зимний режим.