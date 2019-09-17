​Авиакомпания Utair предложит курящим пассажирам потреблять никотин на борту

Авиакомпания Utair будет предлагать пассажирам на борту никотиносодержащую продукцию. Информацию об этом СИА-ПРЕСС подтвердили в пресс-службе перевозчика.

«Utair постоянно развивает продуктовое предложение на борту. Компания выступает за здоровый образ жизни и в условиях запрета для курильщиков, стремится избежать рисков использования сигарет курящими пассажирами. Новый продукт на борту облегчит им полет и обеспечит комфорт другим пассажирам», — пояснили специалисты авиакомпании.

Речь идет о пакетиках LYFT, которые содержат никотин и при употреблении закладываются под верхнюю губу. «Белые пэки LYFT состоят из растительных волокон скандинавской сосны и эвкалипта, экстракта никотина, воды и ароматизаторов», — поясняют создатели продукта.

По неподтвержденным данным, на части рейсов Utair уже с 15 сентября пассажирам доступен этот продукт.