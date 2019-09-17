​Райффайзенбанк: скидка до 10 процентов на полёты с Эмирейтс

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Предложение действует только при бронировании на специальной странице с промокодом RURAIFF.

Скидки не распространяются на топливный сбор и сборы аэропортов. Скидки не действуют при приобретении билетов по промотарифам категории Special Экономического класса.

Специальное предложение действует на вылеты до 01.03.20.

Эмирейтс — одна из крупнейших авиакомпаний в мире, осуществляющая полеты по 158 направлениям в 86 странах мира. Путешествуя с Эмирейтс, вы всегда можете рассчитывать на высокий уровень сервиса и комфорта, щедрые нормы провоза багажа, доступ к Wi-Fi во время полета и специальные подарки и обслуживание для юных путешественников.