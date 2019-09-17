​Виктор Сысун принял участие в заседание межведомственной комиссии автономного округа по противодействию экстремистской деятельности

Накануне в правительстве Югры прошло заседание, на котором обсудили результаты работы по взаимодействию правоохранительных органов с общественными объединениями и религиозными организациями в сфере профилактики и противодействия экстремистской деятельности. Об этом докладывали начальник управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Югре Василий Романица, начальник управления федеральной службы исполнения наказаний по Югре Дмитрий Безруких, первый заместитель прокурора автономного округа Игорь Меньшиков.

Василий Романица остановился на работе по созданию эффективных механизмов вовлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в совместную деятельность по профилактике и противодействию экстремистской деятельности. Так, в результате взаимодействия с региональной общественной организацией по борьбе с противоправным контентом и просветительской деятельности в сети интернет «Киберхранители» и межрегиональным молодежным общественным движением «Кибердружина» в 2019 году выявлено и направлено в управление Роскомнадзора по Тюменской области, Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 176 материалов. К 123 информационным ресурсам ограничен доступ. К административной ответственности за распространение в сети Интернет материалов, пропагандирующих террористическую и экстремистскую идеологию, привлечено 81 лицо.

Члены межведомственной комиссии согласовали представленный департаментом внутренней политики региональный стандарт организации деятельности по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в автономном округе, защите прав коренных малочисленных народов, социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике межнациональных межэтнических конфликтов и методические рекомендации об организации мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций в автономном округе.

Участники заседания так же заслушали доклад главы города Радужный «О результатах работы, направленной на профилактику экстремистской деятельности в муниципальном образовании». Депутат Виктор Сысун обратился к главе муниципалитета с просьбой разъяснить, как городу удалось достичь значительных результатов – улучшение показателей на 25-30 процентов в ходе реализации модельной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактики экстремизма в городе Радужный»? Ведь в других городах Югры проценты намного ниже!

Глава города Наталья Гулина ответила, что нет какого-то одного мероприятия, которое бы улучшило ситуацию, а это произошло совокупно, реализуя более 350 этнокультурных, профилактических, пропагандистских и просветительских мероприятий. Либерал-демократ предложил более детально проанализировать результаты проведенных мероприятий и наиболее удачный опыт растиражировать в Югре. Губернатор региона дала соответствующее поручение департаменту внутренней политики проработать данный вопрос.