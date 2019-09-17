​У жителя Советского района нашли почти два килограмма наркотиков «для своих нужд». Ему грозит 10 лет тюрьмы

Жителю Советского района грозит 10 лет лишения свободы и штраф 500 тысяч рублей за хранение около двух килограммов наркотиков. У 30-летнего мужчины был изъят пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертизой было установлено, что вещество наркотическое.

«Со слов подозреваемого, данное вещество он приобрел для личного потребления», – сообщает пресс-служба управления МВД Югры.

По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере.