16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,8272   EUR  70,6695  

​У жителя Советского района нашли почти два килограмма наркотиков «для своих нужд». Ему грозит 10 лет тюрьмы

Жителю Советского района грозит 10 лет лишения свободы и штраф 500 тысяч рублей за хранение около двух килограммов наркотиков. У 30-летнего мужчины был изъят пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертизой было установлено, что вещество наркотическое.

«Со слов подозреваемого, данное вещество он приобрел для личного потребления», – сообщает пресс-служба управления МВД Югры.

По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:45, просмотров: 154, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Как завершается ремонт дорог на улицах Республики, Рабочей и Сибирской // ФОТО

Как завершается ремонт дорог на улицах Республики, Рабочей и Сибирской // ФОТО
Рабочая группа думы Сургута провела очередную выездную проверку
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 14:12
158 0
В Сургуте закончился конкурс среди архитекторов, приглашенных со всей страны. Как выглядит проект-победитель

В Сургуте закончился конкурс среди архитекторов, приглашенных со всей страны. Как выглядит проект-победитель
Илья Низовских Сегодня в 10:44
403 0
«На матчах из зрителей только близкие люди, зеваки редко заходят»

«На матчах из зрителей только близкие люди, зеваки редко заходят»
Сургутский вратарь о футболе, детях, таланте и фарте
Илья Низовских 16 сентября в 18:00
714 1
История одной ямы

История одной ямы
О том, как лужа мешает жить целой улице
Алёна Кожевова 16 сентября в 11:09
527 0
​В Сургуте школы собирают персональные данные у родителей учеников. Это законно?

​В Сургуте школы собирают персональные данные у родителей учеников. Это законно?
Анастасия Якупова 15 сентября в 13:21
1408 1
«Я боялась выступать на ТВ, боялась, что меня будут обсуждать»: сургутянка Юлия Антонова — о конкурсах красоты, бизнесе и семье

«Я боялась выступать на ТВ, боялась, что меня будут обсуждать»: сургутянка Юлия Антонова — о конкурсах красоты, бизнесе и семье
Алёна Кожевова 15 сентября в 11:00
959 5
​Хорошо руководству больниц: у них просторная территория, ничего не мешает внутреннему трафику. А посетители остались без парковок

​Хорошо руководству больниц: у них просторная территория, ничего не мешает внутреннему трафику. А посетители остались без парковок
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 14 сентября в 13:40
1386 4
​Есть теория, что в администрации Сургута работают агенты киборгов. Они заботятся о своих братьях – автомобилях, а не о людях

​Есть теория, что в администрации Сургута работают агенты киборгов. Они заботятся о своих братьях – автомобилях, а не о людях
Альберт Леонов, сургутянин 13 сентября в 11:06
1247 6
​Государство ответило на успех «Умного голосования» разгромом ФБК Навального

​Государство ответило на успех «Умного голосования» разгромом ФБК Навального
Накануне ранним утром по всей России прошла беспрецедентная полицейская операция с привлечением всех силовых структур
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 13 сентября в 09:32
1017 15
​«Сургут – город будущего. Скоро то закончим, скоро то начнём...» Как Youtube отреагировал на прогулку Варламова с Шуваловым

​«Сургут – город будущего. Скоро то закончим, скоро то начнём...» Как Youtube отреагировал на прогулку Варламова с Шуваловым
Обзор комментариев к нашумевшему видео
Редакция СИА-ПРЕСС 12 сентября в 17:22
1504 3
Чтобы помнили…

Чтобы помнили…
Памяти Юрия Вэллы
Ольга Корниенко, режиссёр-документалист 12 сентября в 15:46
834 2
​Не всё можно «легко и просто» забыть

​Не всё можно «легко и просто» забыть
Мне вот интересно, как можно не заметить, что в МОСКВЕ… в столице страны проходят, может, не самые важные по масштабу, но самые громкие и скандальные выборы за последние годы?
Сергей Большов 12 сентября в 15:25
906 3
​Страшный прекрасный Собянин. 10 фактов о нашем земляке, выросшем из слесаря до федерального политика

​Страшный прекрасный Собянин. 10 фактов о нашем земляке, выросшем из слесаря до федерального политика
Дмитрий Щеглов 12 сентября в 13:03
1512 11
Я направил официальное письмо в ФАС Югры по поводу комиссии за коммунальные услуги у «РКЦ ЖКУ»

Я направил официальное письмо в ФАС Югры по поводу комиссии за коммунальные услуги у «РКЦ ЖКУ»
Дмитрий Нечепуренко, депутат думы Сургута 12 сентября в 09:29
881 9
Есть проблемы, есть бестолковые решения, и свежий взгляд Ильи Варламова был очень полезен

Есть проблемы, есть бестолковые решения, и свежий взгляд Ильи Варламова был очень полезен
Да, в Сургуте есть лужи, ямы, расписанные фасады и «пазики». Как и в любом другом городе России. Но это не повод опускать руки, а причина, чтобы закатать рукава
Вадим Шувалов, глава Сургута 12 сентября в 09:17
964 9
Пять данностей о 5 сентября и пяти женщинах. Город Сургут. Голодовка

Пять данностей о 5 сентября и пяти женщинах. Город Сургут. Голодовка
Мы изучили все правовые акты о программе и обладаем достаточной компетенцией, имея соответствующее образование, чтобы твердо утверждать следующее: мы знаем, что мы правы!
Участницы сообщества «Сургут для детей» 11 сентября в 11:42
878 4
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика