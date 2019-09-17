​Не оставлять без контроля. Анатолий Сименяк оценил качество строительства и ремонта ключевых объектов Тром-Агана

Центр культуры

Национальный поселок, входящий в состав сельского поселения Ульт-Ягун, председатель Думы Сургутского района посетил с рабочим визитом в конце прошлой недели.

Цель поездки стандартная: контроль исполнения решений районной Думы, связанных с расходованием бюджетных средств. Но в каждом поселении и на каждом объекте – свои особенности. В этот раз фокус внимания председателя был направлен на помещения учреждений образования и культуры.

Так, подходит к завершению строительство нового современного здания Тром-Аганского клуба: согласно контракту, срок окончания работ– 1 ноября текущего года. Уже смонтированы коробка здания, наружные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения, телефонизации, освещения. Более, чем на 80% выполнены внутренние отделочные работы.

«Объект получился замечательный: большая библиотека, трансформируемый зал на 50 посадочных мест, есть музыкальный и хореографический классы – одним словом, все необходимые помещения», - поделился увиденным Анатолий Сименяк.

Тем не менее, народный избранник обратил внимание на отсутствие ограждения у нового клуба (а согласно стандартам, такое ограждение у учреждений культуры должно быть). Выяснилось, что ограждение не было предусмотрен проектом (строительство клуба обошлось более, чем в 51 млн рублей).

Установку ограждения поселению не потянуть: глава Ульт-Ягуна Дмитрий Юматов планирует обратится с соответствующей просьбой к недропользователям.

Интернат для четверых

Следующим объектом стала тром-аганская начальная школа-детский сад с интернатом для детей ханты (филиал МБОУ «Нижнесортымская СОШ»), в которой до сих ведётся ремонт.Напомню: в прошлом году здание было капитально обновлено на сумму чуть более 12 млн рублей. В ноябре 2018 года Анатолий Сименяк побывал на объекте и качеством выполненных работ остался доволен.

В этом году в рамках текущего ремонта потрачено еще три миллиона на то, чтобы привести в порядок групповую ячейку и перепрофилировать ряд помещений, включая электромонтажные и сантехнические работы. Так, отремонтированы санузлы (созданы отдельные помещения для мальчиков и девочек), обновлены спальни, проведен и ряд других работ. Правда, сроки в этом году нарушены: ремонт должен был быть закончен еще в середине июля. Заместитель гендиректора подрядчика оправдывался: мол, подвели поставщики, и заверил, что завершит ремонт к 20 сентября (за нарушение сроков подрядная организация заплатит полагающийся по законодательству штраф).

В этом учебном году тром-аганскую начальную-школу детский сад посещают 23 ребенка (десять дошкольников и 13 школьников от 7 до 12 лет). При этом, на проживание в интернате претендуют только четверо детей-ханты: столько поступило заявлений от родителей. По словам начальника отдела обеспечения безопасности зданий и сооружений образовательных организаций АСР Ирины Поляковой, нередки случаи, когда дети из одной национальной семьи проживают в разных интернатах: например, здесь, в Тром-Агане, и в Русскинской.

Анатолий Сименяк задал резонный вопрос: а есть ли смысл содержать интернат для четверых ребятишек? Может быть, лучше оставить только детский сад? Вопрос адресован в том числе и представителям соответствующих профильных комитетов администрации района – стоит подумать, как найти на него оптимальный и корректный ответ.

В целом же, к концу текущей недели должны быть созданы все условия для проживания и обучения в интернате даже для четверых юных жителей поселка.