​Гранильное искусство от мастеров «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Ювелирные украшения позволяют нам прикоснуться к эстетике ювелирного искусства и сделать их частью своей повседневной жизни.

Огранщики компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» завоевали своим мастерством признание, как в России, так и далеко за ее пределами, запатентовав невероятную огранку «Пылающий лед», и создав уникальную коллекцию с бриллиантами «Must Have».

Оценить их мастерство в полной мере позволяет эксклюзивная коллекция, в которой каждое украшение это настоящие шедевры ювелирного искусства.

Вдохновение для мастеров этого сложнейшего этапа создания ювелирных украшений, служит истории любви и счастья клиентов компании, которым ювелирные украшения позволяют выразить свои самые светлые чувства к тем, кто так дорог их сердцу.

Подарите себе удовольствие и обретите вдохновение в лучших работах мастеров «ЭПЛ. Якутские бриллианты», посетив ювелирный салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 или на официальном сайте.

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