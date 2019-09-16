​В Тюмени таможенники задержали партию контрафактных игрушек из Средней Азии на 100 млн рублей

В зоне деятельности Тюменской таможни выявлена крупная партия поддельных детских игрушек и предметов одежды. По официальным оценкам правообладателей товарных знаков ущерб составил 102 миллиона рублей.

«Ввезенные из Киргизии и Казахстана товары неизвестного происхождения предназначались для продажи Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе. Таможенный досмотр показал, что на предметах одежды нанесена символика известных производителей «Nike», «Adidas», «HelloKitty», «CalvinKlein», «Puma», «Reebok», – сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Поддельные игрушки с нанесенной маркировкой «Disney», «Mylittlepony», «L.O.L. surprise», «HotWheels», «Avengers» в количестве 22 тысячи единиц водитель должен был доставить из столицы Киргизии в Новосибирск, но благодаря деятельности таможенников груз весом более девяти тонн был задержан.

В адрес представителей правообладателей товарных знаков были направлены запросы о подтверждении оригинальности, ответы на которые подтвердили незаконность использования товарных знаков.

Напомним, что поддельные товары могут быть опасны для жизни и здоровья граждан и наносят серьезный ущерб деятельности добросовестных предпринимателей.