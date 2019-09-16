​Житель Екатеринбурга осужден за то, что на митинге обругал человека в штатском, оказавшегося майором полиции

Суд в Екатеринбурге приговорил жителя города Станислава Мельниченко к шести месяцам исправительных работ за «оскорбление представителя власти» во время митингов против строительства храма Святой Екатерины в мае 2019 года. Это первое уголовное наказание для участников массовых акций, которые стали федеральной темой номер один в России и привели к отмене возведения православного собора в сквере в центре уральской столицы.

Как пишет Znak.com, Мельниченко во время митинга 14 мая, будучи нетрезвым, обругал человека в штатском, снимавшего происходящее на камеру, а также показал в объектив средний палец. Как выяснилось позже, этим человеком с камерой был майор полиции Евгений Крюков.

Изначально правоохранитель говорил, что не представлялся Мельниченко сотрудником полиции, однако на суде заявил, что сказал обвиняемому о своем звании, но удостоверения не предъявил. Как человек должен был догадаться, что перед ним – представитель власти, так и не было объяснено. Мельниченко получил наказание, близкое к максимально предусмотренному по статье уголовного кодекса об оскорблении представителя власти.