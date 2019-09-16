​Предприятия из небольшого муниципального района Тюменской области поставляют свою продукцию на международные рынки

Губернатор округа Александр Моор отметил высокий экспортный потенциал заводоуковских предприятий. На сегодняшний день в Тюменской области немало предприятий, которые готовы поставлять продукцию на зарубежные рынки.

«В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» перед предприятиями региона стоят очень серьезные и амбициозные задачи по увеличению объемов поставок тюменской продукции на зарубежные рынки. Предприятия-экспортеры получат нашу комплексную поддержку», — цитирует Александра Моора «Тюменская линия».

По время рабочей поездки, губернатор посетил заводоуковский маслозавод, который перерабатывает 50 тысяч сырья в год и производит до 20 тысяч растительного масла.

«Заводоуковский маслозавод уже сегодня экспортирует рапсовое масло в различные страны. По большому счету, предприятие может кратно увеличить объемы производства. Мы договорились о разработке программы двукратного увеличения экспорта масла. Для этого заводу будет оказана вся необходимая государственная поддержка»,— отметил губернатор.

Также Александр Моор побывал на предприятии по производству сетки для упаковки овощей из полиэтилена группы компаний ARANEO Group. Производимый продукт поставляется не только крупные агрохолдинги России, но и в фермерские хозяйства Казахстана, Беларуси и других зарубежных стран.

Как отметил Моор, производство овощной сетки создано сравнительно недавно. Сейчас предприятие перерабатывает второсырье, однако если использовать первичное сырье, объемы экспорта в Европу значительно увеличатся. Для реализации этого заводу необходима господдержка.