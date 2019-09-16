​В Югре на оплату ЖКХ семьи тратят больше 6000 рублей – десять процентов доходов. Это выше среднего по стране

В Югре семьи на оплату услуг ЖКХ тратят в среднем 6524 рублей в месяц, что составляет 9,9 процентов дохода, сообщает РИА «Новости». В рейтинге трат на коммуналку регион оказался на 40 месте в стране (то есть еще в 45 субъектах федерации ситуация с ЖКХ еще хуже). На первом месте оказались жители Алтайского края, где на коммуналку уходит меньше всего около 2347 рублей или 7,7 процентов от доходов.

По данным исследования, в среднем жители России тратят 9,6 процента своего бюджета на оплату услуг ЖКХ, что в свою очередь составляет порядка 4,4 тысячи рублей ежемесячно. Больше всего, за коммуналку платят в Камчатском крае (9750 тыс. рублей), в Магаданской области (8105 тыс. рублей) и в Ямало-Ненецком автономном округе (8098 тыс. рублей).

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