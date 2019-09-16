​Райффайзенбанк: выиграйте 55 000 рублей за покупки в METRO

С 5 сентября по 16 октября 2019 года оплачивайте покупки* картой Mastercard® Райффайзенбанка в торговых центрах METRO и участвуйте в розыгрыше 55 призов** по 55 000 рублей.

Для участия в акции необходимо совершить покупку на сумму от 5555 рублей с НДС в одном чеке в торговых центрах Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга или на сумму 3555 рублей в остальных ТЦ, получить купон на кассе и зарегистрировать реквизиты чека на сайте.

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*В сумме покупки не учитываются товары отделов «Розничный алкоголь», «Оптовый алкоголь» и «Табак», а также товары категории «Всегда нужно».

**Приз состоит из 10 ваучеров номиналом по 5555 рублей на приобретение товаров в ТЦ METRO, общим номиналом 55 000 рублей включая НДС. Срок действия ваучеров — с 04.11.2019 по 28.02.2020. Выдача денежных средств по ваучерам не производится.