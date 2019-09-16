​Уникальные бриллианты для вашей индивидуальности

Каждый бриллиант уникален, каждый человек — индивидуален, и видимо это послужило причиной той невероятной популярности, которую снискали бриллианты у женщин во всем Мире.

Ювелиры и огранщики «ЭПЛ. Якутские бриллианты» создают ювелирные украшения и бриллианты, которые покоряют сердца, не зная границ и языковых барьеров.

Это позволило компании шагнуть далеко за пределы России, открыв свои ювелирные салоны во многих странах Мира — США, Кипре, Хорватии, Литве, Монголии, Киргизии и Казахстане.

Наполняя сердца магическим светом, бриллианты, как никакой другой драгоценный камень, придают роскошный вид любому образу и дарят вдохновение, позволяя достигать заветных целей и обретать счастье.

Подарите себе невероятную энергию бриллиантов, посетив ювелирный салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 или на официальном сайте.

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