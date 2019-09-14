​Несуществующий латвийский банк пытается отсудить у Киркорова 650 миллионов евро

Латвийский банк ABLV попытается отсудить у известного российского певца Филиппа Киркорова 651 тысячу евро (что примерно соответствует 49 млн рублей) за якобы невыплаченный ипотечный кредит. Факт подачи иска подтвердили РБК в Таганском районном суде Москвы. Причем 651 тысяча евро – это лишь предварительная сумма, к ней еще добавятся штрафы, неустойки и проценты.

Представители певца уверяют, что банк ABLV был лишен лицензии в 2018 году, поэтому де-факто его не существует. «Сегодня утром была информация, что у Киркорова арестованы все счета, потом налоговая объяснила, что это какой-то идиот наврал. Филипп— яркая фигура, вот и присылают какую-то чушь. Будем разбираться», – заявил адвокат Киркорова Александр Добровинский.