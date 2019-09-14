​В Ярославской области грузовик столкнулся с автобусом. Погибли девять человек

В Ярославской области рядом с поселком Заячий Холм грузовик лоб-в-лоб столкнулся с автобусом ПАЗ. В итоге погибли девять человек, сообщает РИА «Новости». Еще двадцать человек госпитализированы с травмами, среди них – один ребенок. Не пережили аварию оба водителя.

Виновником трагедии мог быть водитель грузовика, пишут «Ведомости». Предварительные данные следствия говорят о том, что именно он выехал на встречную полосу. Сейчас на месте работают эксперты Ространснадзора и других органов, ситуацию на личный контроль взял губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. О возможном трауре в регионе пока не сообщается.

Похожее ДТП случилось в Югре в 2016 году, когда крупный грузовик задел автобус с детьми, ехавшими с соревнований из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск, из-за чего транспорт развернуло и его надвое разорвала следующая фура. Тогда погибли 12 человек, из них десять детей.