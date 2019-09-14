​Сургутская ГРЭС-2 в ближайшие месяцы может сменить конечного собственника

Компания «Юнипро», владеющая Сургутской ГРЭС-2, в ближайшие месяцы может сменить собственника. В настоящий момент она на 83,73 процента принадлежит немецкой Uniper, но «Ведомости» пишут, что активом интересуется российская «Интер РАО». На этом фоне капитализация «Юнипро» выросла на 4,4 процента – до 176 млрд рублей.

Решение о продаже крупного энергетического холдинга может быть принято в течение полугода, сообщают источники издания. Согласно открытым данным, у «Интер РАО» на счетах скопилось 113 млрд рублей, а также еще 123 млрд есть на депозитах. Ее общая капитализация составляет превышает 500 млрд рублей.

Компания «Юнипро» владеет пятью крупными электростанциями: Березовской, Яйвинской, Шатурской и Смоленской ГРЭС, а также Сургутской ГРЭС-2. Их общий объем генерации – 11,2 млрд КВт.