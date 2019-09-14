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Житель Пыть-Яха дважды неудачно пытался изнасиловать женщину

Житель Пыть-Яха за одно утро дважды неудачно пытался изнасиловать одну и ту же женщину.

31-летний мужчина утром 25 июля, находясь во 2 «а» микрорайоне Пыть-Яха, напал на прохожую. На помощь потерпевшей отозвалась другая женщина, насильник отсупил. Когда потерпевшая продолжила идти одна, обвиняемый вновь стал ее преследовать. Женщина забежала в подъезд, где злоумышленник снова напал на нее, но горожанка оказала активное сопротивление.

Расследование уголовного дела в отношении преступника завершено, наказание за покушение на изнасилование и покушение на насильственные действия сексуального характера мужчине определит суд.


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14 сентября в 11:51, просмотров: 3593, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
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14 сентября в 15:30
Шла я по лесу домой,
Увязался черт за мной.
Думала — мужчина,
Что за чертовщина!

Повернула я домой,
Снова черт идет за мной.
Плюнула на плешь ему
И послала к лешему!

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