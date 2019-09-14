Житель Пыть-Яха дважды неудачно пытался изнасиловать женщину

Житель Пыть-Яха за одно утро дважды неудачно пытался изнасиловать одну и ту же женщину.

31-летний мужчина утром 25 июля, находясь во 2 «а» микрорайоне Пыть-Яха, напал на прохожую. На помощь потерпевшей отозвалась другая женщина, насильник отсупил. Когда потерпевшая продолжила идти одна, обвиняемый вновь стал ее преследовать. Женщина забежала в подъезд, где злоумышленник снова напал на нее, но горожанка оказала активное сопротивление.

Расследование уголовного дела в отношении преступника завершено, наказание за покушение на изнасилование и покушение на насильственные действия сексуального характера мужчине определит суд.