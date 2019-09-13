​Ювелирные украшения компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» нашли признание за границей

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» уже который год экспортирует созданные ее специалистами ювелирные украшения за границу — в США, Кипр, Хорватию, Литву, Монголию, Киргизию, Казахстан.

Что это значит для экономики России и ее граждан?

Для экспорта российского товара за рубеж требуется прежде всего конкурентоспособный товар, для производства которого на территории России компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» создала самое современное производство, отобрала и обучила специалистов высочайшего уровня профессионализма, а также настроила все бизнес-процессы для эффективной продажи произведенного товара.

Важный нематериальный актив, гордость за отечественный товар, который по качеству и дизайну не уступает, а зачастую превосходит аналоги зарубежных конкурентов.

Присутствие российского бренда положительно влияет на имидж нашей страны и позволяет соотечественникам прикоснуться к родине находясь далеко за ее пределами.

С финансовой стороны компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» обеспечивает приток денег в Россию, которые получает за товар, проданный за ее границами.

В целом экономика России и должна строиться на мощном производственном секторе и экспорте производимой продукции, которая должна успешно конкурировать с аналогами зарубежных производителей.

Команда ЭПЛ поставила для себя амбициозную цель — стать брендом, представляющим Россию за рубежом, как это делают в нашей стране McDonald’s, IKEA, Mercedes и многие другие.

Станьте важной частью бренда «ЭПЛ. Якутские бриллианты», посетив ювелирный салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38.

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