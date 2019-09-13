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​Российский рекорд: МегаФон провел замеры скорости 5G на смартфоне

2,46 Гбит/с – реальная скорость, которую получили специалисты МегаФона в 5G. Рекордная отметка была достигнута с использованием базовой станции Nokia AirScale, смартфонов Sony с чипсетом Qualcomm® Snapdragon™.

В ходе эксперимента проводилась передача данных и пакетных соединений, загрузка файлов, голосовые и видеозвонки.

«Достижение скорости 2,46 Гбит/с – важный рубеж для развития технологии 5G в России. Это лучший на сегодня результат в стране, к тому же продемонстрированный на обычном смартфоне», – говорит директор по инфраструктуре и техническим инновациям МегаФона Фредерик Ваносчуйзе.

5G – стандарт связи со скоростью передачи данных от 1 Гбит/с и минимальной задержкой в передаче сигнала – 1-2 мс. Такие скорости обеспечивают принципиально новые решения как в развлекательной сфере и гейминге, так и в производстве, беспилотном транспорте, управлении городами.

Многие смотрели ролик с летающим над футбольной ареной драконом, созданный с помощью дополненной реальности – этот интерактив с применением стандарта связи пятого поколения увидели зрители при открытии бейсбольного матча в Южной Корее. В России уже есть пилотные проекты с использованием 5G в области телемедицины, когда дистанционно врач может наблюдать и корректировать действия коллеги-хирурга, либо управлять диагностическими приборами, например, аппаратом УЗИ.

Сегодня коммерческие сети 5G действуют в 20-ти странах мира, в том числе в Финляндии, Южной Корее, Китае, США, Великобритании и Германии. В России основной этап внедрения этого стандарта должен завершиться к 2024 году. При этом активная работа ведется уже сейчас. Так, в июне МегаФон сделал первый международный видеозвонок из Санкт-Петербурга в Хельсинки, а несколько дней назад провел киберcпортивный турнир по Dota2 c использованием технологий 5G.


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Сегодня в 16:42, просмотров: 186, комментариев: 0


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