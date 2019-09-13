У известной актрисы Анастасии Заворотнюк подозревают рак мозга в последней стадии

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк может быть больна раком мозга в последней стадии. Об этом сообщают несколько СМИ со ссылкой на неофициальные источники, подтверждения этой информации пока нет. В настоящий момент актриса находится в больнице с отеком мозга, ее перевели в реанимацию. Ранее она пыталась лечиться в европейских клиниках. Рак мозга мог быть диагностирован у нее в прошлом году после рождения дочери, пишет lenta.ru.

Если эта информация верна, то Заворотнюк может стать третьей известной представительницей шоу-бизнеса с таким страшным диагнозом. В 2015 году от рака мозга скончалась певица и актриса Жанна Фриске, в 2017 году – оперный певец Дмитрий Хворостовский.