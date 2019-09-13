​СМИ сообщают, что премьер Медведев варит самогон и раздаёт его коллегам и иностранным гостям

Премьер-министр России Дмитрий Медведев варит самогон в своей резиденции, пишут российские СМИ со ссылкой на «Проект медиа». Бутылки с надписью «Самогон» и изображением бурого медведя второе лицо государства якобы дарит своим коллегам в правительстве, а также иностранным гостям, о продаже алкогольного продукта речи не идет. Рассказывают, что глава правительства разнообразит свой ассортимент и готовит самогон на малине.

Местом производства напитков называют резиденцию Дмитрия Медведева в Плесе, которая стала широко известной после фильма-расследования Алексея Навального «Он вам не Димон».