​В Югре мужчина выпил, пошёл к знакомой за сигаретой и случайно украл у неё телефон

Житель Югорска украл у знакомой телефон, зайдя к ней за сигаретой. По данным следствия 41-летняя женщина добровольно пустила мужчину в квартиру, так как была знакома с ним. После того, как она угостила гостя сигаретам и закрыла за ним дверь, то обнаружила пропажу телефона.

«Женщина рассказала полицейским, что её знакомый похитил принадлежащий ей мобильный телефон. По словам пострадавшей стоимость похищенного телефона составляет 14 тысяч рублей», – сообщает управление МВД по Югре.

Подозреваемый (ему 36 лет) рассказал следствию, что находился в алкогольном опьянении и не отдавал отчет своим действием.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.