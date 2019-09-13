​Население России за 2019 год сократится почти на 300 тысяч человек

Население России по итогам 2019 года может сократиться примерно на 285 тысяч человек, прогнозирует Минэкономразвития. Этот показатель больше, чем планируется в «майском указе» президента – этот стратегический документ предполагает, что убыль населения в 2019 году будет примерно 220 тысяч человек.

Росстат утверждает, за семь месяцев этого года россиян уже стало меньше на 210 тысяч человек – исключительно при подведении сальдо «рожденные – умершие», данных по миграционному приросту населения пока нет. Ведомство сообщает, что за январь-июль в России родилось 860 тысяч детей (это на 7,4 процента меньше, чем за тот же период 2018 года), при этом ушли из жизни около 1 млн наших соотечественников – это тоже меньше показателя прошлого года, но на 2,7 процента.

Что касается Югры — то население региона стабильно растет (в последний раз оно несущественно сократилось в 1993 году). Сейчас оно составляет примерно 1 млн 664 тысячи человек — на 11 тысяч больше, чем по итогам 2018 года.