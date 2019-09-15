​Глава Сургутского района рассказал, как можно решить проблему с отведением воды в Нижнесортымском

Администрация Сургутского района продолжает попытки разрешить проблему с водоотведением в поселении Нижнесортымский. Об этом журналистам рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Новые канализационно-очистные сооружения (КОС) построила администрация Сургутского района — за средства из собственного бюджета. Местные власти не принимают сооружения в собственность, поэтому эксплуатируют их фактически незаконно, считают в администрации района. При этом старые очистные руководство поселения закрыло. Суды разных инстанций неоднократно признали действия главы поселка Петра Рымарева неправомерными и обязали его разрешить коммунальный конфликт.

«Ситуация не совсем правильная. Полномочия по водоотведению в поселении принадлежат администрации Нижнесортымского. Но единственный объект, который сейчас занимается водоотведением на территории поселения, содержит администрация Сургутского района. Кассу собирает предприятие тепловодоснабжения, водоотведения, которое принадлежит администрации Нижнесортымского, а деньги платим мы. Решение этого вопроса невозможно без обоюдного желания сторон. Надеюсь у администрации поселения есть такое желание, — пояснил Трубецкой. — Сейчас у нас, к сожалению, идут судебные разбирательства».

Также глава Сургутского района отметил, что у сложившейся проблемы есть несколько путей решения. «Восстановить работоспособность тех КОСов, которые принадлежат администрации Нижнесортымского. Также можно организовать вывоз стоков автомобильным транспортом, как это происходит в Локосово, Сайгатина, Русскинской. Или принять на баланс бюджета те КОСы, которые построила администрация Сургутского района», — заявил Трубецкой.

Отметим, администрация поселения отказывается принимать построенные силами района очистные сооружения, якобы потому что объекты построены с нарушениями. Однако Андрей Трубецкойуточнил, что есть несколько судебных решений, которые гласят, что КОСы соответствуют нормам. «Суд вынес решение, что администрация поселения обязана обеспечить надлежащее водоотведение на территории Нижнесортымского. Но это решение не исполняется», — заключил глава.