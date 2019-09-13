​Тюменская область развивает сотрудничество с крупным государственным банком

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочую встречу с заместителем президента банка ВТБ Денисом Бортниковым. Как рассказывает пресс-служба главы региона, главной темой разговора стала поддержка тюменского бизнеса. Александр Моор и ранее заявлял, что один из его приоритетов – поиск и привлечение «внутренних инвесторов», то есть жителей области, которые могут создавать малые и средние предприятия. В разговоре с банкиром он подтвердил эту позицию.

«У малого и среднего бизнеса региона есть большой потенциал и наша цель – помочь его реализовать. Тюменская область всегда поддерживала и будет поддерживать начинания предпринимателей. Сохраняя действующие меры поддержки, в обсуждении с предпринимательским сообществом мы ищем и предлагаем новые, наиболее адекватные текущей ситуации инструменты для стимулирования деловой инициативы. Региональное правительство заинтересовано в расширении возможных мер поддержки бизнеса, понимая важность развития экономики Тюменской области и создания новых рабочих мест», – рассказал губернатор.

Денис Бортников, в свою очередь, заверил Моора в заинтересованности банка развивать деловую и предпринимательскую активность в Тюменской области. На конец первого полугодия кредитный портфель ВТБ малому и среднему бизнесу региона составлял более 12 млрд рублей, причем с начала года он вырос в полтора раза.

Напомним, что группа ВТБ в начале 2019 года купила крупнейший банк Тюменской области – «Запсибкомбанк», вследствие чего получила крупнейшую сеть представительств и клиентов по всей «матрешке».