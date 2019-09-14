​Райффайзенбанк: скидка до 20 процентов в сети спортивных магазинов Кант

Расплачивайтесь картой Райффайзенбанка и получите скидку до 20 процентов* в розничных магазинах сети Кант и интернет магазине по промо-коду RFB2020.

Промокод RFB2020 дает скидку:

20% на все категории товаров, кроме велосипедов от первой цены, указанной на ценнике.

15% на велосипеды

Дополнительные 5% к цене распродажи

Промокод действует:

1.Во всех магазинах сети КАНТ в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Сочи

2.В Интернет магазине

Как получить скидку?

1.В розничных магазинах необходимо предъявить купон на любом устройстве или распечатанным кассиру на кассе любого магазина Кант

2.В интернет магазине ввести его значение RFB2020 в поле Промокод в корзине на этапе заказа

3.Оплатить покупку картой Райффайзенбанка.

Акция проводится до 30.09.2019

КАНТ— это магазины профессиональной спортивной экипировки для велоспорта, туризма, бега, горных и беговых лыж, сноубординга.