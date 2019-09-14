​Райффайзенбанк: скидка до 20 процентов в сети спортивных магазинов Кант

Расплачивайтесь картой Райффайзенбанка и получите скидку до 20 процентов* в розничных магазинах сети Кант и интернет магазине по промо-коду RFB2020.
Промокод RFB2020 дает скидку:
20% на все категории товаров, кроме велосипедов от первой цены, указанной на ценнике.
15% на велосипеды
Дополнительные 5% к цене распродажи
Промокод действует:
1.Во всех магазинах сети КАНТ в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Сочи
Как получить скидку?
1.В розничных магазинах необходимо предъявить купон на любом устройстве или распечатанным кассиру на кассе любого магазина Кант
2.В интернет магазине ввести его значение RFB2020 в поле Промокод в корзине на этапе заказа
3.Оплатить покупку картой Райффайзенбанка.
Акция проводится до 30.09.2019
КАНТ— это магазины профессиональной спортивной экипировки для велоспорта, туризма, бега, горных и беговых лыж, сноубординга.