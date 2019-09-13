​Проверьте свои знания о мошенниках в тесте от Райффайзенбанка

Райффайзенбанк представляет интерактивный проверочный тест, который напомнит о важных правилах безопасной работы с банковскими продуктами. Это вторая версия теста, обновленная с учетом новых тенденций в мошеннических схемах, а также социальной инженерии.

Для защиты мобильного приложения и интернет-банка Райффайзен-Онлайн банк использует самые современные технологии, однако очень многое зависит и от действий самих пользователей. Команда информационной безопасности банка собрала несколько простых, но важных правил, соблюдение которых поможет сохранить персональные данные и деньги на счетах в безопасности.

Никому не сообщайте ваши данные для входа в интернет-банк (логин, пароль, одноразовые пароли из СМС), в том числе родственникам, коллегам или тем, кто представляется сотрудниками банка.

Настройте блокировку экрана мобильного телефона и скрытие показа содержимого SMS-сообщений на заблокированном экране телефона.

Установите пароль на SIM-карту.

Не устанавливайте стороннее программное обеспечение (например, Teamviewer) по просьбе тех, кто представляется сотрудниками банка.

Если вы потеряли телефон или карту, которые обычно используете для подтверждения операций, обнаружили в интернет-банке операции, которые не совершали, или подозреваете, что ваши данные для входа (имя пользователя и пароль) стали известны третьим лицам, пожалуйста, незамедлительно обратитесь в банк.