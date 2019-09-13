​Райффайзенбанк рассказал, как получить постоянную 15-процентную скидку на покупки в ROBERTO BRAVO

Совершайте драгоценные покупки в сети бутиков ROBERTO BRAVO до 30.09.2019 и карта на 15 процентов постоянную скидку ваша.
Как получить скидку:
Посетите бутик RobertoBravo в Екатеринбурге. Адрес указан на сайте.
Совершите покупку ювелирного украшения.
Оформите карту лояльности на постоянную 15% скидку.
Воспользуйтесь вашей картой на 15% скидку уже при первой покупке.
Оплатите покупку картой Райффайзенбанка
Предложение действует только в сети бутиков RobertoBravo. Скидка по карте не суммируется с действующими специальными предложениями бренда.
Природа, необычайное многообразие ее образов и настроений, всегда давали мощный творческий заряд ювелирным мастерам ROBERTO BRAVO. Именно любовь к природе, восхищение ее формами и изгибами легли в основу международного ювелирного бренда ROBERTO BRAVO.
Горячие эмали и цветное градиентное родирование стали неотъемлемыми составляющими ДНК ювелирного бренда ROBERTO BRAVO, а бабочки и цветы узнаваемыми символами основных коллекций бренда.