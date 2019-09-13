​Райффайзенбанк рассказал, как получить постоянную 15-процентную скидку на покупки в ROBERTO BRAVO

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Природа, необычайное многообразие ее образов и настроений, всегда давали мощный творческий заряд ювелирным мастерам ROBERTO BRAVO. Именно любовь к природе, восхищение ее формами и изгибами легли в основу международного ювелирного бренда ROBERTO BRAVO.

Горячие эмали и цветное градиентное родирование стали неотъемлемыми составляющими ДНК ювелирного бренда ROBERTO BRAVO, а бабочки и цветы узнаваемыми символами основных коллекций бренда.