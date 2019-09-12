​Компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» – член гильдии Ювелиров России

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» прошла удивительный путь, который начался в 1994 году в далекой от центральной части России Якутии.

Всего за четверть века компании удалось вывести бренд на международный рынок во многих странах Мира — США, Кипре, Хорватии, Казахстане, Литве, Монголии, Киргизии, а также принять активное участие в формировании ювелирного рынка России.

Став членом Гильдии Ювелиров России, компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты», получила возможность вести свой бизнес, синхронизируя свои действия и те задачи, которые встают перед ней, с коллегами по цеху.

Все это служит главной цели — создание ювелирных украшений мирового уровня качества, которое уже успешно конкурирует на ювелирном рынке, в самых разных странах Мира.

Доверьте свои самые светлые чувства бренду с опытом создания украшений более 25 лет и с розничными сетями более 120 ювелирных салонов по всей России и далеко за ее пределами.

Ждем Вас в ювелирном салоне компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании. Присоединяйтесь и следите за акциями и розыгрышами в инстаграм.