​Почти 80 процентов работодателей в России против четырехдневной рабочей недели. Но есть и те, кто планирует её ввести

Около 76 процентов работодателей не рассматривают переход на четырехдневную рабочую неделю, поскольку видят в этом больше минусов, чем плюсов. Об этом сообщила компанияHeadHunter. Свое исследование портал провел по просьбе газеты «Ведомости».
В опросе участвовало 200 российских работодателей, среди которых:
- 49% респондентов считает нецелесообразным сокращать количество рабочих дней (при этом 40% отказались от этой идеи сразу, а 9% — после проведения предварительных расчетов);
- 19% опрошенных назвало решение сократить рабочую неделю безоговорочно нецелесообразным;
- 12% рассматривает переход на сокращенный график в ближайшие год-два;
- 10% не увидели никаких недостатков в четырехдневной рабочей неделе;
- 8%рассматривает переход на сокращенный график в долгосрочной перспективе.
Напомним, что в июне этого года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю. И поручил Минтруду до конца сентября оценить влияние сокращенной рабочей недели на экономику, производительность труда и социальную сферу.