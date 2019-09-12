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​Почти 80 процентов работодателей в России против четырехдневной рабочей недели. Но есть и те, кто планирует её ввести

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Около 76 процентов работодателей не рассматривают переход на четырехдневную рабочую неделю, поскольку видят в этом больше минусов, чем плюсов. Об этом сообщила компанияHeadHunter. Свое исследование портал провел по просьбе газеты «Ведомости».

В опросе участвовало 200 российских работодателей, среди которых:

  • 49% респондентов считает нецелесообразным сокращать количество рабочих дней (при этом 40% отказались от этой идеи сразу, а 9% — после проведения предварительных расчетов);
  • 19% опрошенных назвало решение сократить рабочую неделю безоговорочно нецелесообразным;
  • 12% рассматривает переход на сокращенный график в ближайшие год-два;
  • 10% не увидели никаких недостатков в четырехдневной рабочей неделе;
  • 8%рассматривает переход на сокращенный график в долгосрочной перспективе.

Напомним, что в июне этого года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю. И поручил Минтруду до конца сентября оценить влияние сокращенной рабочей недели на экономику, производительность труда и социальную сферу.


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Сегодня в 15:03, просмотров: 200, комментариев: 0


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