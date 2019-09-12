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​В 40 городах России следователи проводят обыски у сторонников Навального

Сегодня, 12 сентября, утром в 40 городах России к сотрудникам штаба Алексея Навального пришли с обыском. Этот «флешмоб» проводится в рамках расследования уголовного дела о якобы отмывании миллиарда рублей Фондом борьбы с коррупцией.

«Общее количество штатных сотрудников (включая координаторов) региональных структур, у которых сегодня проводится обыск по месту жительства — 70 человек. Плюс сами помещения штабов. Плюс значительное количество активных волонтеров, точного списка пока нет. Так что общее количество обысков уже превышает 150, задействовано не менее 1000 сотрудников силовых структур», – сообщил Леонид Волков.

Всех сотрудников штабов допрашивают в местных подразделениях, следственные группы изымают всю технику.

В целом у Навального 45 штабов по стране. Города в которых прошли обыски: Чебоксары, Екатеринбург, Нижний Новгород, Липецк, Казань, Хабаровск, Иркутск, Кемерово, Пенза, Оренбург, Курган, Саратов, Балаково, Новосибирск, Санкт-Петербург, Красноярск, Челябинск, Белгород, Томск, Краснодар, Тамбов, Ижевск, Тюмень, Воронеж, Мурманск, Омск, Владивосток, Иваново, Калининград, Ярославль, Ростов-на-Дону, Барнаул, Архангельск, Пермь, Псков, Рязань, Ставрополь, Саранск, Иркутск. Также, вероятнее всего, обыск прошел в Брянске и Смоленске.

В Сургуте «официального» офиса ФБК нет, поэтому обыскивать оказалось некого.


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Сегодня в 13:58, просмотров: 73, комментариев: 0


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