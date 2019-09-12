​Utair рассказал, как сэкономил миллиарды рублей за полгода

За семь месяцев 2019 года авиакомпания Utair сократила расходы на 2 млрд рублей, что на 50 процентов выше установленного плана. Об этом рассказала пресс-служба компании. Это удалось сделать при помощи программных продуктов. Так, высокотехнологичная программа топливной эффективности позволила сократить расход авиакеросина на 5 процентов (а между тем расходы на топливо являются ключевыми для всех авиакомпаний России). Также в Utair заявили об успешной работе программы по поддержанию летной годности воздушных судов, из-за чего издержки на их обслуживание снизились на 15 процентов.

Подобная экономия несколько облегчает долговые проблемы Utair – но не сильно, так как кредиты авиакомпании составляют более 30 млрд рублей. Сейчас руководство компании находится в переговорах с главным кредитором – Сбербанком, дабы реструктуризировать долг.